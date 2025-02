Manisa’nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini turizme kazandırmak amacıyla önemli adımlar atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi’ni tüm detaylarıyla tanıtan programını CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa’da tüm CHP’li belediye başkanlarının memnuniyet anketlerinde oylarını artırdığını belirten Özel, oranın Türkiye’de yüzde 58 olduğunu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ise yüzde 65 ile Türkiye’nin en başarılı üç belediye başkanı arasında yer aldığını söyledi.

UNESCO Jeoparklar Ağı denetiminden geçen Türkiye’deki ilk jeopark olma özelliğine sahip Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı’nın Ziyaretçi Merkezi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı programla tanıtıldı.

Programa, Özel’in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, CHP Manisa il örgütü ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Jeopark’ın yeterince tanıtılırsa Türkiye'ye en çok döviz getiren, ziyaret edilen, turist çeken yerlerden bir tanesi haline geleceğini belirterek, “Türkiye'de bir tane var. Dünyada jeopark turizmine ilgi çok yüksek. Buraların meraklısının ekonomik düzeyi de çok yüksek. Ben bu sabah Kula'da çarşıda bir esnaflarımızla kısa bir sohbet etme imkanı buldum. ‘Kula'ya yapılacak en büyük iyilik, burayı tanıtmak’ diyorlar. Bizi ayakta tutan, buraya gelen gidenler, bundan sonra gelip gidenler olacak diyorlar. 2 bin 600 yıl önce hocamızın söylediğine göre faaliyette olan bir volkan arkamızda. Onun püskürttüğü lavlar, daha sonra onun verimli bir tarım arazisine dönüşmüş olması, buralarda tarım açısından çok kıymetliydi bugüne kadar. Bundan sonra bu jeoparkın alacağı ziyaretler, yerli, yabancı ziyaretçiler Kula'mıza da Salihli'mize de çok önemli ve çok geliştirilebilir bir imkan yaratıyor turizm açısından” diye konuştu.

Mesir Festivali İçin Uluslararası Tanıtım Çalışması

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in dünyanın en eski festivallerinden biri olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin tanıtımı için de uluslararası bir tanıtım çalışması yaptığını söyleyen Özgür Özel, “En eski halk ilacı, tıbbi değeri var, tarihi değeri var, mistik değeri var, kültürel değeri var ve hak ettiğinin çok altında turist geliyor. İspanya'da boğalar kovalıyor insanları, milyonlar gidip oraya milyarlar bırakıyor. Burada yüz binlerce kişinin ellerini şifaya açtığı 41 çeşit Manisa’da yetişen Spil Dağı’nda endemik yetişen bitkisel ürün, baharattan mütevellit mucizevi bir karışım. Ama dünyaya anlatmamışız. Ben bana gelen bütün büyükelçilere mesir macunu verip götürüyorum. Dünyanın neresine gitsem mesir macunu hediye ediyorum. Almanya Büyükelçimiz teşekkür etti. ‘En zor gün hiç konuşamayacağım bir yerde bütün gün toplantıyı mesir macunu kurtardı’ dedi. Şu anda yurt dışının Türkiye’deki kıymetli temsilcilerinin arasında da mesir macunu son derece popüler. Burada mesir festivallerinde çok önemli yurt dışından yapıları burada ağırlayabileceğimiz dünya fitoterapi kongrelerini, bitkilerle tedavi kongrelerini, eczacılık kongrelerini, tıp kongrelerini yapabileceğimiz, dünyadaki sosyal demokratların, siyasi akrabalarımızın önemli toplantılarını, Mesir Haftası’nda gelip buralarda yapabileceğimiz, misafir edebileceğimiz bir takım işleri bir an önce hayata geçiriyoruz. Geçirmek durumundayız” diye konuştu.

“Deyimlerin Çıktığı Yer Burası”

Özel, Manisa'ya gelen bir turistin yarım saat veya bir saat mesafede birçok tarihi, doğal ve kültürel hazineleri keşfedebileceğini söyleyerek, “Hem dünyanın ilk parasının basıldığı Lidyalıların bıraktığı Sarp harabelerini görmesi, hem gelip bu jeoparkı gezmesi, yine bir saat içinde ulaştığı Kral Mezarlarını görmesi, yine bir saat içinde ulaşabileceği yerlerde İncil'de adı geçen yedi kiliseden üçünü ziyaret edebilmesi gibi olanakların olduğu muhteşem bir yer burası. Ben her zaman söylüyorum herkesin çokça kullandığı deyimlerin, sözlerin ortaya çıktığı yerler burası. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul'un fethinden iki yıl önce tahta giderken babasının vefatını öğrenip duasını edip atın sırtına binip de ‘Beni seven arkamdan gelsin’ dediği yer burası. Bugün hocalarla konuşuyoruz. Eskiden kalmış tümülüsler kimininki büyük, kimininki küçük. Büyük olanlar tanınmış kişilerin. Çünkü cenazeye daha çok kişi gelmiş. Her gelen de toprak getirmiş, koymuş. ‘Toprağın bol olsun’ lafının söylendiği topraklar buralar. Manisa’yı geldikçe yaşadıkça tecrübe ettikçe bir daha bir daha gelmenin hatta buralara yerleşmenin, buralardaki o havayı yaşamanın, Fatih Sultan Mehmet'in, Osmanlı'nın tarihine meraklı olanların da heyecanlanacağı bir yer burası. Volkanik yapılara meraklı olanların da ziyaret edeceği yer burası. Dünyanın ilk parasının basıldığı yer burası. Bunları anlatmak lazım” dedi.

“Algı Yaratmaya Ne Zaman, Ne Para Harcıyoruz”

Manisa’da 2004 yılında yüzde 6 oy aldıkları yerel seçimlerde 2024 yılında yüzde 60 oy aldıklarını belirten Özgür Özel, “Ferdi Zeyrek Başkanımla yüzde 60 aldık. Biz onurlu, özgüveni yüksek ama kibri olmayan, tevazu sahibi bir siyaset izliyoruz Manisa’da yıllardır. Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Olduğumuz gibi siyaset yapıyoruz. Neysek öyle davranıyoruz. Ben de il başkanım da ilçe başkanlarım da CHP’nin bütün üyeleri, şimdi de seçilmiş bütün belediye başkanları. Biz neysek oyuz. Öyle siyaset yapıyoruz. Algı yaratmaya, şunu yapmaya, bunu yapmaya ne zaman ne para harcıyoruz. Zaman içinde bu samimiyet, bu gerçeklik, bu kendi gibi olma hali hemşerilerimizin her biri tarafından gün be gün takip edildi. Yüzde 6’lardan 60’lara o şekilde hep birlikte gelindi” şeklinde konuştu.

Ferdi Zeyrek En Başarılı Üç Belediye Başkanı Arasında

Manisa’da dün gerçekleştirdikleri toplantıda memnuniyet anketlerini değerlendirdiklerini ifade eden Özel, “Türkiye’de yüzde 58 olan CHP’li belediyelerden memnuniyet oranı. Manisa’da yüzde 65 ile Ferdi Zeyrek Türkiye’nin en başarılı üçüncü belediye başkanı oldu. Manisa’daki belediyelerimizden seçildiği günden geride olan bir tane belediyemiz yok hamdolsun. Bugün seçim olsa en az oyunu artıran, 4 puan artırmış. Toplamda bugün seçim olsa yüzde 58 ile aldığımız Manisa’da yüzde 66’lar görünüyor. ‘Bu pazar günü milletvekili seçimi olsa’ sorusunun Manisa’daki cevabı son seçimlerin 16-17 puan ilerisinde. Yani bugün 4 milletvekiliyiz. Yapılan anketler, Manisa’nın sonuçları 5 milletvekilinin geldiğini, 6’ncısının kapıda olduğunu gösteriyor. CHP iktidara yürüyor. Bundan sonra da memlekete emek vermeye devam edeceğiz. Kibirsiz, halkın içinde, sizin gibi yaşayan, sizinle birlikte olan kadrolarımız, bu memleketi kardeşçe, hemşeri olarak sarmaya, sarmalamaya, sizinle birlikte olmaya devam edecek. Biz de imkan oldukça memleketimizdeki bu etkinliklere, bu çalışmalara katkı sağlamaya çalışacağız. Ben Manisa’nın bir evladı olmaktan, siyasi hayatı boyunca en dar yerlerden en gür yerlere giderken hep aynı yolu yürüdüğümüz sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çıktığımız yolda çok önemli bir noktaya geldik. Kula’ya hizmet edeceğiz. Kula’nın yüzünü güldüreceğiz. Manisa’nın yüzünü güldüreceğiz ve geçen seçimde bize oy vermeyen yüzde 42, ‘Ya Özgür Bey’in partisi, bu genç kadrolarla, bu başarılı kadrolarla, bu liyakatli kadrolarla bak ne güzel yönetiyor Manisa’yı’ diyor. İşte sizin sayenizde, ‘Yönetsinler artık Türkiye’yi’ diyecekler. Buna katkı sağlayan tüm belediye başkanlarıma, tüm örgütüme teşekkür ediyorum” dedi.

Tanıtım Atağı

Katılımcılara hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Manisa'mızın sadece bugün değil yarınlarını düşünebilmek için ve bu değerli ortaya çıkartabilmek için başta Kula-Salihli Jeoparkı ama bunun haricinde de Kula’dan başlayıp da Manisa’nın her köşesinde oluşturduğumuz gerçekten bacasız fabrikalarımız var. Bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi bunları yarınlarımıza aktarmaktır” diye konuştu.

“Yarınlarımıza Taşımak En Büyük Hedefimiz”

Jeoparklar Belediye Birliği Başkanı olduğunu da belirten Zeyrek, “Salihli ve Kula belediye başkanlarımızla birlikte el ele vererek bizim Jeoparkımızı daha da geliştirmek amacımız. İnsan ayak izleri vardı, bunları da artık koruma altına alarak yarınlarımıza aktarmak gibi bir hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda artık Manisa’nın da ta mitolojik dönemden başlayarak Osmanlı dönemine ve Cumhuriyetin ilk dönemlerine ait olan 3 bin tane koruma altına alınmış olan eserimizi bugünlerimizden, yarınlarımıza taşımak ve bunların sayısını arttırarak korumak bizim en büyük hedefimiz. Bu hedeflerle birlikte Manisa'nın artık hak ettiği turist sayısına ulaşmasını ve önemli bir gelir kapısı olan turizmin hem esnafımıza hem de şehrimize değer katmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu nedenle bugün bu tesiste birlikte olmak gerçekten çok mutluluk verici. Burada olduğu gibi Manisa’mızda daha birçok noktada böyle tesisler kuracak yabancı ve yerli turistlerimizi şehrimize davet edeceğiz” dedi.

“Jeoparkımızın Tanıtılması Açısından Çok Önemli”

Manisa’nın varlar ve yoklar içinde gidip gelen bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Zeyrek, “Manisa’mızı böyle değerleri var ama çok az sayıda turist ağırlıyoruz. Bu yok olan turizmi Manisa’mıza kazandırmak için böyle yerlerin gerçekten çok önemi var. Akademisyenlerimizle, bilim insanlarımız ile birlikte bu değerleri korumak için çalışıyoruz. Sağ olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye’nin umudu, Manisa’nın gururu olan Sayın Genel Başkanımız bugün yine bizlerleydi. Onun burada olması ulusal mecrada da Jeoparkımızın tanıtılması açısından çok önemli. Kendilerine ben bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.

Program Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi’nin gezilmesi ile son buldu.