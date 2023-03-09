Manisa’nın Selendi ilçesinde traktör ile römork arasına sıkışan traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Selendi’ye bağlı kırsal Çamyayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çamyayla Mahallesi Çeripaşa Sokakta Mustafa Yıldırım isimli vatandaş, 03 DH 409 plakalı römorklu traktörü ile arazisinden getirdiği odun parçalarını evinin önünde römorktan indirmek istediği sırada römorkun traktör kancasından ayrılması sonucu traktör ile römork arasında kaldı. Evli ve 3 çocuk babası olan 49 yaşındaki Mustafa Yıldırım, sıkışma sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından hastaneye gelen Mustafa Yıldırım’ın yakınları vefat haberini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Yıldırım’ın naaşı otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp kurumuna gönderilirken İlçe Jandarma Komutanlığı kaza ile ilgili tahkikat başlattı. Yıldırım bugün ikindi namazı sonrası mahallede kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.