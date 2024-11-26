Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü.

Kaza, Durasıllı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.(40) idaresindeki 45 SA 9149 plakalı römorklu traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mahalle içinde devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.