Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Turgutlu ilçesine bağlı E-96 karayolu Turgutlu-İzmir istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Turgutlu ilçesinden İzmir istikametine gitmekte olan M.S. idaresindeki 45 HD 0606 plakalı otomobil kavşaktan çıkıp İzmir istikametine dönemeye çalışan S.S. idaresindeki 09 AHL 269 plakalı tır ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil içerisinde bulunan M.S., H.Ç. Ve T.D. çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Ankara-İzmir istikametindeki yol bir süre tek yönlü sağlanırken, yapılan çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazada yaralanan M.S. H.Ç. ve T.D.’ nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.