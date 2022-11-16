Manisa Balıkesir Karayolu’nun İlyaslar Kavşağında 2 aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.

Manisa Balıkesir Karayolu’nun İlyaslar Kavşağında 2 aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi Kavşağında sabah 07.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı. A.H. (47) idaresindeki Balıkesir plakalı araç ile seyir halindeyken Ö.K. (47) idaresindeki Manisa plakalı araçla çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma, bölge trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Balıkesir plakalı araç sürücüsü A.H. (47) ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ş.Y. (30) isimli şahıslar hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralandı. Manisa plakalı aracın sürücüsü Ö.K. (47) ve araçta yolcu olarak bulunan F.Y. (48) ve F.G. (48) isimli şahıslar yaralandı. Manisa plakalı araçta bulunan F.B. (79) ve R.A (64) isimli kadınlar ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybettiği kazada yaralan 5 kişi de ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akhisar’daki Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Manisa Balıkesir Karayolunda bir süre aksayan trafik ekipler tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı.