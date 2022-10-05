Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından ‘Torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheliden birisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından ‘Torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheliden birisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ‘Torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda şüpheli 2 şahsın üzerinde 3.03 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerin uyuşturucuyu temin ettiği şahsın ikametinde yaptığı aramada ise 12 parça halinde 13 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.(44) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.