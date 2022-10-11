Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüs tipli ticari araç yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle araçtan fırlayan sürücü, aracın altında kalarak yaralandı.

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüs tipli ticari araç yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle araçtan fırlayan sürücü, aracın altında kalarak yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kula-Alaşehir yolu üzerindeki ilçe göleti civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir’den Kula istikametine seyir halinde olan Muzaffer A. (21) idaresindeki 45 AFH 816 plakalı Ford Transit marka model araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol üzerinde savrulan araç, yolun sağ tarafından bulunan ve yaklaşık 30 metre yükseklikteki şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle araçtan fırlayan sürücü Muzaffer A., aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla aracın altından kurtarılan Muzaffer A., ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan Muzaffer A., ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı Muzaffer A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.