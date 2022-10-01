Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Z.K.’ye ait evde tarihi eser bulunduğu istihbaratı alan jandarma ekipleri eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 22 adet tarihi niteliği olan obje, 1 adet haç işaretli tarihi obje, 1 adet Grek alfabesi ile yazıldığı değerlendirilen tablet ve 1 adet tarihi niteliği olduğu değerlendirilen sütun ele geçirildi. Operasyonda Z.K. hakkında soruşturma başlatıldı.