Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 26 ton ağırlığındaki talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 26 ton ağırlığındaki talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutlu-Manisa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Turgutlu ilçesinde aldığı talaş yükünü Afyon’a götürmek üzere yola çıkan Metin Çelik idaresindeki 03 ACA 121 dorse plakalı tır kavşağı alamayınca devrildi. Manisa-Turgutlu istikametinde trafik akışı uzun bir süre tek şeritten sağlanırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü Metin Çelik, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.