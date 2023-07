Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Manisa’da yaklaşık 18 bin 266 dekar arazide modern basınçlı sulama sistemi uygulaması tamamlanmış olacaktır. 191 adet projenin uygulanması sonunda çiftçilerimize yüzde 50 hibe desteği çerçevesinde toplam 17 milyon 853 bin 281 TL ödeme yapılacaktır” dedi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 2023 yılında 191 adet çiftçimizin modern bireysel basınçlı sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını belirtti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Müdürü Öztürk; “2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından onaylanan 191 adet modern bireysel basınçlı sulama projesi uygulaması sonucunda Manisa’da yaklaşık 18 bin 266 dekar arazide modern basınçlı sulama sistemi uygulaması tamamlanmış olacaktır. 191 adet projenin uygulanması sonunda çiftçilerimize yüzde 50 hibe desteği çerçevesinde toplam 17 milyon 853 bin 281 TL ödeme yapılacaktır. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında, 2023 yılında hibe almaya hak kazanan çiftçilerimizin listesi İl Müdürlüğümüz Web Sitesinin “Duyurular” kısmında ilan edilmiştir. Çiftçilerimizin 24 Temmuz mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’ne gelerek sözleşmelerini imzalamaları gerekmektedir. Bakanlık olarak modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanılmasına büyük önem vermekteyiz ve bu konuda çiftçilerimize her türlü desteği sağlamaktayız. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçimizin her an hizmetindeyiz. Konu hakkında bilgi almak isteyen yatırımcılarımız Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüzde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimine bizzat başvurarak veya 231 46 05 numaralı telefonu arayarak gerekli bilgileri alabileceklerdir” dedi.