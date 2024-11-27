Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, MASKİ Genel Müdürlüğü 2024 yılı 2. Olağan Genel Kurulu 2. Birleşimi öncesi açıklamalarda bulundu. Öncelikli hedeeflerinin Manisa’daki su kaynaklarının korunması ve yeni su kaynaklarını belirlemek olduğunu kaydeden Başkan Zeyrek, gazi, şehit yakınlarına ve engelli ailelerine uygulanan indirim oranının da yüzde 40’tan yüzde 50’ye yükseltildiğini açıkladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı 2. Olağan Genel Kurulu 2. Birleşimi gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek gündem maddelerinin görüşülmesinden önce açıklamalarda bulundu. Başkan Zeyrek, “Su yaşam kaynağımız olan ve yarınlara bırakacağımız en kıymetli mirasımızdır. O nedenle su fiyatlandırma politikalarımızı, kullanıcıların su kaynaklarımızı verimli ve tasarruflu şekilde kullanmalarını sağlayacak şekilde planlamayı hedefledik. Bu amaçla toplumun su kullanımı konusundaki sosyal sorumluluğunu ve farkındalığının artırılmasını sağlayacağız. Bununla birlikte, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak en büyük hedefimiz halkımıza kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti sunmaktır. 2025 yılı için öncelikli hedeflerimizden biri, su kaynaklarımızın korunması ve yeni su kaynaklarının tespiti olacaktır.

“Kayıp kaçaklar azaltılacak”

Başkan Zeyrek, “Aynı zamanda su ve atıksu hizmetlerimizin daha kaliteli, sürdürülebilir ve etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Manisa’mız genelinde altyapı coğrafi haritasının belirlenmesi için kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceğiz. İklim krizi nedeniyle ilimizin gelecekte karşılaşabileceği olabilecek su kıtlıklarına karşı önleyici bir adım olarak Gediz ve Kuzey Ege Havzalarının su kalitesinin izlenmesi ve iyileştirilmesi, su yönetimimizin temel taşlarından biri olarak belirledik. Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması 2025 yılı için öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. SCADA sisteminin kapsamının genişletilmesi ve tam anlamıyla devreye alınması sayesinde, suyun izlenmesi ve kayıpların tespiti konusunda önemli bir ilerleme kaydedeceğiz. Su yönetimi modelinin geliştirilmesi ile birlikte, su kayıplarının minimize edilmesi yönünde etkin eylem planları devreye sokacak ve böylece kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız.

“Altyapı iyileştirme projelerini geliştireceğiz”

2025 yılında altyapıya yönelik önemli çalışmalar yapılacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “İçme suyu ve atıksu altyapı ve tesislerinin yenilenmesi 2025 yılı performans programımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu kapsamda Manisa genelinde altyapı iyileştirme projelerini yürüteceğiz, yeni hatlar döşeyecek ve mevcut hatların kapasitesini artıracağız. Özellikle atıksu arıtma kapasitelerinin artırılması ve mevcut arıtma tesislerinin modernizasyonu, çevresel sürdürülebilirlik açısından da kritik bir adım olacaktır. Bu süreçte, ileri teknolojiler kullanılarak atıksuların daha verimli şekilde arıtılması ve geri kazanım oranlarının artırılmasını sağlayacağız” dedi.

“Enerji verimliliğini sağlayacak projeler hayata geçirilecek”

Başkan Zeyrek, “Enerji verimliliği ve çevre dostu yaklaşımlar da 2025 yılı performans programımızın temel bileşenleri arasında yer alıyor. Enerji tüketimini azaltmak amacıyla, arıtma tesislerimizde enerji verimliliği sağlayacak projeler hayata geçirilecek ve çevreye duyarlı teknolojiler kullanacağız. Böylece hem maliyetlerimizi düşürecek hem de çevresel etkileri en aza indireceğiz” dedi.

“Hizmet kalitemizi sürekli izleyecek ve iyileştireceğiz”

Başkan Zeyrek, “Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden daha memnun kalmalarını sağlamak amacıyla, memnuniyet anketleri düzenlenecek, hizmet kalitemiz sürekli olarak izleyecek ve iyileştirileceğiz. Sayaç okuma süreçlerinin dijitalleşmesi, iş süreçlerimizin hızlandırılmasına katkıda bulunacak ve vatandaşlarımıza daha hızlı çözümler sunacağız. Ayrıca, muhtarlıklar ile daha yakın iş birliği ve koordinasyon sağlanarak, yerel ihtiyaçlar daha hızlı ve etkili bir şekilde karşılayacağız” dedi.

“Halkımızla 7/24 iletişim kuracağız”

Başkan Zeyrek, “Alo 185 telefon hattımızla ÇÖZMER merkezindeki personel ve teknik alt yapı kapasitemizi artırarak halkımızla 7/ 24 kesintisiz iletişim sağlayacağız. Gelir tahsilat süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi ve iç kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi ile MASKİ’nin mali sürdürülebilirliğini artıracağız. Aynı zamanda, araç ve makine yönetimi, depo ve varlık yönetimi gibi operasyonel süreçlerdeki verimliliğimizi artıracak projeleri de hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gazi, şehit yakınları ve engelli ailelerine suda indirim”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Ekonomik anlamda zor günler geçiren halkımıza desteklerimiz eksiksiz sürmeye devam edecek. İl genelinde bulunan 14 bin 741 engelli abonesi için engelli aboneliği tarifelerini; ailede 1 engelli olduğunda yüzde 40 olan indirim oranının yüzde 50’ye yükseltilmesi, 1. kademe 3 ile 30 metreküp, 2. kademe 31 metreküp ve üzeri olarak düzenlenecektir. Ayrıca 103 zihinsel yetersiz çocuğumuzun eğitim gördüğü ZİÇEV Vakfının su aboneliğinin mesken tarifesinin 1. kademe ücretini yüzde 10’u yani 2.30 TL olarak uygulayacağız. İl genelinde bulunan 880 gazi, şehit, dul ve yetim ailelerinin su aboneliği tarifelerinde, 1. kademe 1.30 metreküp, 2.kademe 31 metreküp olmak üzere yüzde 50 indirim uygulayacağız. İl genelinde bulunan 563 fakir ve yaşlı abonesi ücret tarifesi ve kademe aralığını, 1. kademe 3 ve 30 metreküp, 2. kademe 31 metreküp ve üzerini yüzde 25 indirimli uygulayacağız. İl genelinde bulunan 449 depremzede aile için doğal afet ve mesken abonelikleri indirim ücret tarifesi uygulamasını 31 Mart 2025 tarihine kadar uzatacağız. İl genelinde bulunan 2939 adet hayvancılık ile geçinen ailelerimize ait, hayvancılık aboneliği ücret tarifesinin kademe aralığında, 1. kademe 1.40 metreküp 19 TL, 2. kademe 41 metreküp ve üzerini 35 TL’den sunacağımızın müjdesini veriyorum” dedi.

Gündem maddeleri kabul edildi

Genel Kurulun 1.birleşimde komisyona sevk edilen 23 gündem maddesi ve 1 önerge görüşüldü. 2025-2029 Stratejik Planı, 2025 yılı Performans Programı, ilçelerde devam eden yatırımlar için ek kredi talepleri, araç ve iş makinesi alımı gibi başlıklardan oluşan gündem maddelerinden 39. maddeye AK Parti ve MHP meclis üyeleri ret oyu verdi. İlgili madde diğer partilerin oy çokluğuyla kabul edildi.