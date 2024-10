Manisa’nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında öldüresiye döven sanığa hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası verildi. Sanık Yılmaz Akman adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 16 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akman (37) ile Sude Naz Atak (19) sokakta tartışmaya başladı. Kendisinden kaçmaya çalışan Sude Naz Atak’ı çay ocağı önünde yakalayan Yılmaz Akman, hamile olan kadına çocuğunun ve vatandaşların gözü önünde şiddet uygulamaya başladı. Elindeki sopayla defalarca Sude Naz Atak’a vuran Yılmaz Akman daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen ve 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilen ikinci duruşmada tanık beyanları dinlendi. Tanıklardan Erkan Çiftçi, Sude Naz’ın yardım isteyerek çay ocağındaki müşterilerin yanına geldiğini ardından Yılmaz Akman’ın gelerek Sude Naz’ı darp ettiğini söyledi.

Yılmaz Akman’ın ağabeyi Mehmet Akman olayın yaşandığı gün Sude Naz’ın Yılmaz Akman’ın köyüne gitmek istememesi sebebiyle arabada tartışmaya başladıklarını. Daha sonra Sude Naz’ın çocuğuyla beraber arabadan indiğini ve Yılmaz Akman’ın arkadan araçtan indiğini belirterek yaşananları görmediğini söyledi.

İşlediği suçu kabul eden Yılma Akman, bir sinirle olayın meydana geldiğini ve tahliyesini istedi. Davada Yılmaz Akman’a hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası verilirken Akman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Sude Naz Atak’ın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan, davanın sonuçlandığını ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Yapılan şiddet ve hakaretten kaynaklı olarak davanın sonuçlanmasıyla bir üzüntü içerisindeyiz. Çünkü alınan cezalar, her zaman olduğu gibi kadına şiddette bir önemini vurguluyor. Aldığı ceza o kadar az ki sanık tahliye ediliyor ve S.N.A.’nın şu an bir can güvenliği yok. Bugün yaralamadan alınan cezada yarın için belki de bir ölümüyle sonuçlanabilir. Bu nedenle verilen cezaların azlığından kaynaklı olarak üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz." dedi.

Eraslan dava sonucunun istinafa taşıyacaklarını söyledi.