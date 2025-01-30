Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu 2025 yılının ilk toplantılarını Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde gerçekleştirerek ilçelerdeki mevcut durumu değerlendirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Komisyon üyeleri, ilk olarak Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan’ı makamında ziyaret ederek ilçede sokak hayvanları için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarete, Başkan Cem Aykan’ın eşi Zehra Aykan, Gölmarmara Belediye Başkan Yardımcısı Şencan Yeşilköy, Gölmarmara Belediye Meclis Üyesi Ayşe Barutçuoğlu, Komisyon Başkanı Uğur Doğan ve Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner katıldı.

Toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen Kısırlaştırma İstasyonu ve çevresinde oluşturulacak tesis alanı yerinde incelendi. Büyükşehir ve Gölmarmara belediyeleri, bu projenin en kısa sürede tamamlanması için koordineli bir şekilde çalışma kararı aldı.

Sokak Hayvanları Bakımevi Ziyaret Edildi

Komisyonun ikinci durağı Saruhanlı ilçesi oldu. Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı’ya yapılan ziyarette, Başkan Yardımcıları Alp Serdar Tuğsal, Haşim Yener Bilir, Belediye Meclis Üyeleri Hikmet Ceylan ve Tuncay Anadolu da hazır bulundu.

Komisyon üyeleri, ilçedeki sokak hayvanlarına yönelik projeler hakkında bilgi alarak yaklaşık 100 hayvanın bakım altında olduğu Sokak Hayvanları Bakımevi’ni ziyaret etti. Bakımevinde, sokakta bulunan veya ihbar üzerine getirilen bakıma muhtaç hayvanların tedavi edildiği ve rehabilitasyon süreçlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, ziyaret sırasında, bacağı ampute edilmiş bir köpeğin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şanslı Patiler Bakımevi’ndeki Engelli Bölümüne transfer edilmesi kararlaştırıldı.

Saruhanlı Belediyesi yetkilileri, ilçeye kazandırılması planlanan yeni bir doğal yaşam alanı projesi hakkında bilgi verdi.

17 İlçede Çalışmalar Yürütülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam standartlarını yükseltmek ve hayvan hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak için önemli adımlar atıyor. Komisyon tarafından Manisa genelinde ve 17 ilçede yürütülen çalışmalar, hayvan dostlarımızın daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamasını sağlamayı hedefliyor.