Manisa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Komisyonu, sokaklardaki can dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Sokak hayvanlarıyla ilgili sorunları çözüme kavuşturmak için çalışmalar yürüten Sokak Hayvanları Komisyonu, Soma ve Kırkağaç ilçelerindeki bakımevlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kırkağaç Belediyesi Veteriner Hekimi, bakımevlerinde yavrularıyla birlikte onlarca sokak hayvanının barındığını ve bu hayvanların rahatça hareket edebilmeleri için iki adet serbest gezinme alanının olduğunu belirtti.

Soma Belediyesi Veteriner Sağlık Teknisyeni ise ilçedeki bakımevinde kısırlaştırma ve sahiplendirme faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Ziyaretlerde Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Sokak Hayvanları Komisyonu Başkanı Uğur Doğan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve eşi Özlem Okur, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez’in eşi Gülşat Dönmez, Kırkağaç Belediye Başkan Yardımcısı Necdi Özkan, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Özcan Çetin, Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Öğren, Soma Sokak Hayvanları Derneği Başkanı Nergiz Erdoğdu, komisyon üyeleri, belediye yetkilileri, teknik ekipler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ilgili çalışmada yer aldılar.