Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Murat Öner, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Manisa’da siyaset camiasını yasa boğan cenazeye MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Murat Öner, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Manisa’da siyaset camiasını yasa boğan cenazeye MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da katıldı.

MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, dün gece evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öner için bugün Hatuniye Camii’nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Törende Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli ve Öner ailesi taziyeleri kabul etti. Manisa iş, siyaset ve spor camiasının oldukça yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde kılınan namazın ardından Öner toprağa verildi.

Öte yandan, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner’in babası Ali Öner’in oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Cenaze törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.