Manisa’nın Kula ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da ateşlendiği kavgada baba ve oğlu yaralandı.

Manisa’nın Kula ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da ateşlendiği kavgada baba ve oğlu yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Manisa’nın Kula ilçesine bağlı 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet olduğu öğrenilen H.H.G., Özkan O. (50) ve oğlu Yunus O. (27) ile cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında sözlü tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Yumrukların konuştuğu kavgada Özkan O.’nun oğlu Yunus O. aldığı yumruk darbeleri ile yalanırken, H.H.G.’nin silahlından çıkan mermilerin hedefi olan baba Özkan O. ise silahla yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayı gören hemşireler yaralılara müdahale etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan baba Özkan O. (50), ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan baba Özkan O.’yu silahla, oğlu Yunus O.’yu ise yumruk darbeleriyle yaralayan H.H.G., olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İnceleme başlatılan olayla ilgili şüpheli H.H.G.’yi arama çalışmaları sürüyor.