Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şair-yazar Orhan Haşim Elmalı’nın hazırladığı “Kalem, Kağıt, Mürekkep ile Şiir Yolculuğu” sergisinin açılışına katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan Kalem, Kağıt, Mürekkep ile Şiir Yolculuğu adlı sergi, Kültür Merkezi Lale Fuaye’de sanatseverlerle buluştu.

Sergi açılışında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, şair-yazar Orhan Haşim Elmalı, Manisalı şairler ve yazarlar ile birlikte vatandaşlar yer aldı. Eserlerin bulunduğu sergileri inceleyen Başkan Zeyrek, Elmalı’dan eserler hakkında bilgi aldı.

Sergide, Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Didem Madak, Birhan Keskin, Ülkü Tamer ve Melih Cevdet Anday gibi şair ve yazarların eserleri, kaligrafi sanatıyla yeniden hayat buldu. Kalem, Kağıt, Mürekkep ile Şiir Yolculuğu sergisi ziyaretçiler için şiir ve sanatın birleştiği benzersiz eserleri gözler önüne seriyor. Elmalı, bu özel sergiyle edebiyat ve sanat dünyasına adını yazdırmış eserleri, görsel bir şölenle Manisalıların beğenisine sundu.

Sergi, 12-13 Aralık tarihlerinde Kültür Merkezi Lale Fuaye’de sanatseverleri ağırlayacak.