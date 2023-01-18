Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde bulutlar altındaki dansı hayran bıraktı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde bulutlar altındaki dansı hayran bıraktı.

Turgutlu-Manisa karayolu üzerinde bulunan zeytin bahçelerinin üzerinde uçan sığırcık kuşları görsel şölen sundu. Yol kenarında duran bazı sürücüler ise sığırcık kuşlarının fotoğraflarını çekti. Sığırcık kuşlarının gökyüzünde adeta dans ettiği anlar izleyenlere mest etti.

Kış aylarında açık arazi, tarla ve sazlık alanlarda toplanan binlerce sığırcık kuşu, yem aramak için bir arada hareket ediyor. Toplu uçuşları sayesinde sığırcık kuşları yırtıcı kuşlardan da korunuyor.