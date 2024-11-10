Manisa Büyükşehir Belediyesi, Bolu Mengende görev yaparken hayatını kaybeden Salihli nüfuslu Jandarma Uzman Çavuş Ali Candaş’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, merhumun baba ocağı olan Salihli’deki evine giderek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ziyaretin ardından, Ali Candaş’ın vefatının 7. günü münasebetiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Mimar Ferdi Zeyrek tarafından Salihli’de pilav hayrı düzenlendi.

Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Salihli Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Güzelgün ve Türkiye Harp Mamulleri Derneği Salihli Şube Başkanı Rıdvan Herey katıldı.Hayırda aziz şehitlerin ruhları için okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen dualarla başladı.

Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı aracılığıyla vatandaşlara pilav ikramı yapıldı. Etkinlikte tüm şehitler, dualar ve saygıyla anıldı.