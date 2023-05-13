Manisa’da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için okullarda sandıklar ve oy kullanılacak paravanların kurulmasına başlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisine 10 milletvekili gönderen Manisa’da seçim hazırlıkları sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından okullara gönderilen sandıklar ve paravanların kurulumları devam ediyor. Mevcutta AK Parti’nin 6, CHP’nin 3, MHP’nin 1 milletvekili bulunan Manisa’da 1 milyon 106 bin seçmen yarın vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gidecek. 3 bin 573 sandıkta oy kullanılması sonrası 17.00 itibariyle sandıkların açılmasına başlanacak.