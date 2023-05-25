Önümüzdeki pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tur oylamasının Manisa’da huzur ve güven içinde gerçekleşmesi amacıyla alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıya, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcıları Ahmet Yılmaz, Mustafa Yıldız ve Aydın Memük, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, kaymakamlar ve ilgililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Karadeniz, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimler sonrasında ikinci tura kalan ve 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi için polis ve jandarma teşkilatı tarafından her türlü tedbirin alındığını belirtti. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerin Manisa’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdiğini söyleyen ve seçimlerin sükunet içerisinde geçmesi amacıyla görev yapan tüm personele teşekkür eden Vali Karadeniz, 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması amacıyla görev yapacak tüm personele kolaylıklar diledi.

Toplantıda; seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler, seçim öncesi ve sonrası uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 28 Mayıs 2023 günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde Manisa il genelinde toplam 4 bin 596 emniyet ve jandarma personeli görev alacak.