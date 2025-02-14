Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Aylin Eralp Demirbek yönetiminde, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde unutulmaz bir konserle sanatseverlerle buluştu. Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleşen konserde, sevginin notalarla ifade bulduğu aşk şarkıları dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.MANİSA (İGFA) - Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Türk Sanat Müziği’nin klasikleşmiş eserleri büyük beğeni topladı. Koro, seslendirdiği aşk dolu repertuvarıyla izleyenleri müziğin büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkardı. Konseri, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hale Kuzucu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Kılınçlar, Kültür Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen ve CHP İl Başkan Yardımcısı Cenk Örde de izledi.

Gecenin sonunda Hale Kuzucu, Koro Şefi Aylin Eralp Demirbek’e çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Kuzucu, “Sevgililer Günü’nü anlamlı kılmak ve vatandaşlarımızla bu özel günü paylaşmak istedik. Koro şefimiz Aylin Eralp Demirbek ve tüm ekibine bu duygu dolu gece için teşekkür ediyorum” dedi.

Bu özel konser, sevginin ve müziğin eşsiz uyumunu bir kez daha gözler önüne serdi.