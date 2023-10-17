Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çay yüklü tır şarampole devrildi. Sürücü, ters dönen tırdan kendi imkanları ile kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde E-96 karayolu Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli yönünden İzmir istikametine seyir halindeki Murat Erdoğan (42) idaresindeki 53 AS 616 tır, Turgutlu Kaynar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilerek ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı sürücü 112 acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.