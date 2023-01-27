Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası bazı mahallelerde evleri su bastı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası bazı mahallelerde evleri su bastı.

Salihli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Yağışla birlikte ilçe merkezindeki bazı mahallelerde su birikintileri olurken, Yılmaz, Atatürk, Kocaçeşme Mahallelerinde bazı evleri su bastı.

Yükselen su nedeniyle vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı.