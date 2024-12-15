Yunusemre Belediyesi, olimpiyatlarda ve Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’ye madalya kazandıran ilk Türk atlet olan Ruhi Sarıalp anısına Üç Adım Atlama Yarışması gerçekleştirdi.

Manisa’ya 1948 Londra Olimpiyat Oyunları’nda Atletizm Üç Adım Atlama dalında bronz madalya kazandıran Ruhi Sarıalp, 100. yaş gününde memleketi Manisa’da çeşitli etkinliklerle anılıyor. Amatör branşların gelişimine önem veren Yunusemre Belediyesi, efsane atlet anısına Üç Adım Atlama Yarışması düzenledi.

Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Pisti’nde gerçekleşen müsabakalar, büyük heyecana ve coşkuya sahne oldu. Organizasyonda konuşma yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yarışmada emeği geçenlere teşekkür ederek efsane atlet Ruhi Sarıalp’in elde ettiği başarıların gençlere ilham kaynağı olduğunu kaydetti. Sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Balaban, "Biz sporu futboldan ibaret görmüyoruz. Belediye olarak stratejilerimizi buna göre yapıyoruz. Bu anlamda atletizm çok önemli bir spor. Uçan Manisalı atletimiz Ruhi Sarıalp’i yıllar sonra ilk kez anmak da bizler için ayrı bir onurdur. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, katılan tüm sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu. Müsabakalar sonunda kadınlarda Eylül Aygül birinci, Pınar Aday ikinci, Döndü Yeter üçüncü olurken, erkeklerde Arda Eren Güneş birinci, Naci Üret ikinci, Mert Ali Dağdeviren üçüncü oldu.

Erkeklerde ve kadınlarda dereceye giren toplam 16 sporcuya ödülleri Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, atletizm duayenlerinden olimpiyat sporcusu Nurullah Candan, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Güreş, milli sporcu ve beden eğitimi öğretmeni Murat Ayaydın, Proje Koordinatörü Murat Gültekin, Okul Sporları İl Koordinatörü Serhat Demir, Müsabaka Direktörü Cemal Turan ve Uluslararası Atletizm Hakemi Ayfer Köroğlu tarafından takdim edildi.