Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.B. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen O.B. buradaki ifadesinin alınması sonrası cezaevine gönderildi.

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