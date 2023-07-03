Manisa’nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı halk eğitim merkezi müdür yardımcısı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurşunlu istikametinden, Razlı Mahallesi istikametine gitmekte olan Türker A. (26) yönetimindeki 35 GB 2602 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Seda Gülseren Erturun’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Erturun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erturun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Seda Gülseren Erturun’un ölümü sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Salihli Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda 28. dönem MHP Manisa Milletvekili adayı Hüseyin Şahin Erturun’un eşi olan Seda Gülseren Erturun’un Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Türker A.’nın gözaltına alındığı belirtildi.

Erturun’un, öğle namazını müteakiben Turgutlu Hacı Ahmet Yılmaz Maden Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından, Turgutlu Merkez Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.