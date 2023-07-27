Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi Acıdere mevkiindeki otluk alanda yangın çıktı. Yaklaşık 40 dönümlük alana yayılan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Öte yandan yangına Orman İşletme Müdürlüğü de 5 arazöz ile destek verdi. Yangın kontrol altına alınırken yangına destek veren vatandaşlardan İsa U. dumandan etkilenerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan İsa U.’nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.