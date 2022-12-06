Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okul Sporları Genç Kız ve Erkek Bowling İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okul Sporları Genç Kız ve Erkek Bowling İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Bowling İl Birinciliği müsabakaları kentteki bir bowling salonunda gerçekleştirildi. 13 okuldan 78 sporcunun yer aldığı genç kız ve erkek bowling il birinciliği yarışları büyük heyecana sahne oldu.

Müsabakalar sonunda, kızlar kategorisinde birinci Özel Manisa Sınav Anadolu Lisesi, ikinci Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi, üçüncü Soma Linyit Anadolu Lisesi ve dördüncü Akhisar Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Erkeklerde ise birinci Manisa Ticaret Borsası Anadolu lisesi, ikinci Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve dördüncü Özel Manisa Sınav Anadolu Lisesi oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Okul Sporları İl Tertip Komitesi ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi. Dereceye giren okullar grup müsabakalarında Manisa’yı temsil edecek.