Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğretmenlere yönelik ‘Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Farkındalık(DEBH)’ eğitimi düzenledi. MASKİ Konferans Salonu'nda düzenlenen hizmet içi eğitimde, DEHB ve kaygı bozukluğu arasındaki ilişki detaylı bir şekilde ele alındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğretmenlere yönelik ‘Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Farkındalık’ konusunda hizmet içi eğitim düzenledi.

Eğitime, Büyükşehir Belediyesi Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen ve Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ÇKSM, MASMEK, MABEM ve Çocuk Eğitim Merkezleri’nde görev yapan öğretmenler katıldı.

Eğitim psikoloğu Nermin Jülide Köşker’in verdiği seminerde, DEHB'in farklı yönleri ve özellikle kaygı bozukluğu ile olan bağlantısı üzerinde duruldu. Köşker, dikkat fonksiyonlarının tümünü kapsayan detaylı bir sunum gerçekleştirerek katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin farkındalık etkinlikleri düzenlemesi, DEHB konusunda toplumsal bilincin artmasına önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Özellikle eğitimcilerle bir araya gelerek bu konuda bilgi ve beceri paylaşımı, DEHB'li bireylerin daha iyi anlaşılmasına ve desteklenmesine yardımcı oluyor. DEHB, günümüz çocuklarının sıklıkla karşılaştığı bir sorun. Bu durumun hem çocukların hem de ailelerinin hayatını olumsuz etkilediği biliniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu eğitim, öğretmenlerin DEHB hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını ve bu çocuklara daha etkili bir şekilde destek vermelerini amaçlıyor.

Eğitim psikoloğu Köşker, “bugün burada dikkat eksikliği ve kaygı bozukluğu ilişkisini konuşmak için buluştuk. Buradaki amacım dikkatin tüm bilişsel yönlerini anlatmak çünkü beyin gelişimindeki tüm kimyasal süreçler öğrenme noktasında farklı sonuçlarla karşılaşmamıza sebep oluyor. Zor çocuk yoktur zorlanan çocuk vardır, bunu bilerek çocuklarımızın önce değer görme ihtiyacını karşılamak istediğimizi karşılamak istediğimizi söylemek isterim. Bizim için her çocuk çok özel çok kıymetlidir” diye belirtti.

