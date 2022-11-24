Manisa’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açılan "Renk ve Ahenk Rengarenk" isimli resim sergisinde 80 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Manisa’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açılan "Renk ve Ahenk Rengarenk" isimli resim sergisinde 80 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından Eğitimde Manisa Akademi Projesi Sanatsal ve Sportif Faaliyetler çerçevesinde Öğretmenler Gününe özel Renk ve Ahenk Rengarenk resim sergisi açılışı yapıldı. Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde görev yapan 51 resim öğretmeni tarafından yapılmış yaklaşık 80 eserin yer aldığı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şehzadeler Belediyesi’ne ait tarihi Kurşunlu Han’da, ardından da Kültür Sitesi Lale Salonda açılışları yapılan sergi, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenlerinden oluşan gurubun müzik dinletisi eşliğinde protokol tarafından gezildi.

Sergi hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Öğüt, Öğretmenler Günü dolayısıyla bu çalışmayı yaptıklarını belirterek “Sergiye 51 resim öğretmenimiz yaklaşık 80 eserle katıldı. Her bir öğretmenimiz resimlerinde farklı teknikler ve konular ele aldı. Öğretmenlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kültür Sitesi Lale Salonda gerçekleştirilen açılış törenine ise Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Cumnhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile öğretmenler ve davetliler katılırken; tarihi Kurşunluhan’da gerçekleştirilen serginin açılış törenine ise Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Bilir, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ile Manisa İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ile resim öğretmenleri ve davetliler katıldı.