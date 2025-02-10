Manisa Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2024’ten itibaren düzenlenen 258 etkinlikle Manisalıların hayatlarına dokundu. Salonların yanı sıra sokak, cadde ve meydanları sanatla buluşturmayı hedefleyen etkinliklerle kentin kültürel dokusu ve sosyal yaşamı canlılık kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan çalışmalar hakkında, “Önümüzdeki günlerde de aynı heyecan ve kararlılıkla daha fazla proje ve etkinlikle halkımızın yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2024’ten bu yana düzenlediği 260 etkinlikle kenti kültür, sanat ve sosyal projelerin merkezi haline getirerek binlerce kişiyi buluşturdu. Şehir genelinde düzenlenen etkinlikler arasında 1 uluslararası festival, 24 sergi, 9 panel, 51 konser, 18 tiyatro, 32 belirli gün haftalar etkinliği, 11 anma ve il kutlama programı, 11 masal okuma etkinliği, 1 fuar ve 65 çeşitli etkinlikler olmak üzere toplam 260 etkinlik ve program düzenlendi. Ayrıca, 37 sosyal sorumluluk projesiyle toplumsal fayda sağlayan çalışmalara imza atıldı.

Kadınlar, Çocuklar Ve Veliler İçin Özel Programlar

Manisa’da etkinlikleri herkes için ulaşılabilir kılmayı amaçlayan belediye, özellikle kadınlar ve çocuklar için özel programlar düzenledi. Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen “Manisalı Kadınlar Süreyya Piknik Alanında Buluşuyor” etkinliği, 300 kadını bir araya getirerek keyifli bir gün geçirmelerine olanak sağladı. İlçelerdeki Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler ve veliler için organize edilen Sasalı Hayvanat Bahçesi gezileri ise yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

“Yurttaşlarımızı Sanatla Ve Sosyal Projelerle Buluşturmak Bizim Öncelikli Hedefimizden Biri”

Manisa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği bu etkinliklerle kentin kültürel yaşamını canlandırıyor ve vatandaşları sanat, eğitim ve sosyal projelerle buluşturuyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, etkinliklerin halktan gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Manisa’mızı, gelişen, yaşayan ve paylaşan bir şehir haline getirme kararlılığındayız. Bu yolda bizimle olan, etkinliklerimize katılan ve sanatla buluşan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” dedi.