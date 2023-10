Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim 2015 tarihinde kabul edilen 19 Ekim Muhtarlar Günü tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da kutlanacak. Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayacak törende dernek başkanları tarafından Manisa Valisi Enver Ünlü ziyaret edilecek

Demokrasinin temel taşı olan ve 1829 yılından bu yana varlıklarını devam ettiren, 2015 yılında da Başbakanlık Genelgesiyle Muhtarlar Günü’ne kavuşan muhtarlar 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayacak.

Cumhuriyet Meydanında 09.30’da çelenk sunulmasıyla başlayacak olan kutlama programında dernek başkanları ve üyeleri Manisa Valisi Enver Ünlü’yü ziyaret edecek. Muhtarların önemine dikkat çeken Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, "Geçmişten geleceğe tarihi bağların kurumsal bir yapıya dönüşmesi ve yeni bir vizyon kazanması amacıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve bütün emeği geçenleri teşekkür ediyoruz. Kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biri olarak, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği konumunda olan muhtarlık müessesesi, insan ve hizmet odaklı anlayışın icrasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Mevcut her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde açık kapı olan, vatandaşın derdiyle dertlenen, Devlet-millet bütünleşmesinin tesisinde önemli bir role sahip olan muhtarlarımız, yaptıkları bu fedakâr çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ’Demokrasinin temel taşı’ olan ve 1829’dan beri seçimle göreve gelen muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, başta ilimizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere, tüm muhtarlarımıza görevlerinde kolaylıklar, başarılar, sağlık ve esenlikler diliyorum." dedi.