Manisa’nın Salihli ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın katkılarıyla motosiklet sürücüleri için hayati önem taşıyan kask dağıtıldı.

Motosiklet kullanımının yaygın olduğu Salihli’de, trafik güvenliği konusunda farkındalığı artırmak, daha güvenli sürüş ortamı sağlamak ve kask kullanımına teşvik etmek amacıyla Samet Balgönül başkanlığındaki Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın katkıları ile motosiklet sürücülerine 100 adet ücretsiz kask dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte, motosiklet sürücülerine kask kullanımının hayati önemi anlatılarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Salihli’de motosikletler üzerindeki denetimlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri tarafından denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Kaymakam Ali Güldoğan, "Bu vesileyle tüm sürücülere doğru ekipman kullanmalarını ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunuyorum "dedi.

Motosiklet sürücülerine kasklar ise İlçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Samet Balgönül tarafından teslim edildi.