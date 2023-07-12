Manisa’nın Turgutlu ilçesinde mısıra göre hem yüksek verimli hem de düşük maliyetli olarak bilinen şeker sorgumu bitkisinde hasat hazırlıkları başladı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde olarak ilk kez bu yıl ekimi yapılan şeker sorgumu bitkisinin ilk hasadının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Mısıra alternatif olarak ekimi yapılan şeker sorgumunun hem maliyeti, hem de verimi bu bitkiyi ilçede hayvancılık yapan çiftçilerin gözdesi haline getiriyor.

Tarım Bakanlığı bünyesinde yürütülen Tarım Alanlarının Etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde kuru tarım yem bitkisi olan şeker sorgumunun hibe desteği ile Turgutlu’da 8 farklı arazide ekimi yapılmasının ardından çiftçiler ilk hasadı yapmaya hazırlanıyor.

Şeker sorgumu, mısır ile kıyaslandığında yarı yarıya daha az suya ihtiyaç duyuyor, hem de verimi yaklaşık yüzde 40 oranında artıyor. Turgutlu’da da silajlık şeker sorgumu ekimi artırılarak, hayvancılık yapan üreticilerin tohum, sulama gibi girdi maliyetleri düşürülerek ucuz kaba yem elde edilmesi amaçlanıyor.

Turgutlu’da hayvancılık yapan çiftçi Fehmi Çetin’de yüzde 75 hibe tohum desteği ile Turgutlu ovasındaki 13,5 dekar arazisine şeker sorgumu ektiğini ve şimdiden çok memnun olduğunu söyledi. Çiftçi Fehmi Çetin, “Daha önce arazilerimizde hayvanlarımız için mısır ekiyorduk. Ancak son yıllarda yağışların ve yer altı sularının azalmasından dolayı alternatifler aramaya başladık. Turgutlu İlçe Tarım Müdürlüğünün bilgilendirmesiyle şeker sorgumu ile tanıştık. Yüzde 75 devlet destekli şeker sorgumu tohumu aldık. Nisan ayında ekimini yaptık biz yeni ikinci kat sulama yaptık, aynı şekilde yan komşumuz mesela dördüncü kat sulamayı yaptı ama ikisi aynı boyda çok memnunuz, dekarında şuanda nerden baksanız 7-8 ton kadar mal var, üründen de çok memnunuz” dedi.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ise, şeker sorgumunun Manisa’nın Kula ve Gördes ilçelerinde de ekiminin yapıldığı ve hiç sulama yapmadan dahi yeterli verimin elde edildiği, kuraklık toleranslı silajlık şeker sorgumu bitkisinin üretiminin il genelinde artmasının beklendiği öğrenildi.