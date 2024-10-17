Manisa’nın Akhisar ilçesinde, bulundurulması ve ticareti yasak olan Mısır yılanı ve sakallı ejder satışı yapan petshopa, 24 bin 966 TL idari para cezası kesildi.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Akhisar şefliği ekiplerinin petshop denetimleri sürüyor. Denetim esnasında bir petshopta, bulundurulması ve ticareti yasak olan 1 adet Mısır yılanı (Corn snake) ve 1 adet sakallı ejdere (Pogona vitticeps) rastlandı. Hayvanlara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında el konulurken, iş yeri sahibine 24 bin 966 TL idari para cezası uygulandı. Akhisar Şefliğince el konularak koruma altına alınan Mısır yılanı ve sakallı ejder İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi.