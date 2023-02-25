Edinilen bilgiye Kula istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Ahmet E.(20) yönetimindeki 10 AHN 819 plakalı minibüs ile Akhisar yolu istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Fatih Öztürk (35) yönetimindeki 45 RS 129 plakalı motosiklet, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada, minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü Fatih Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Öztürk’ün cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazadan sonra kaçan minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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