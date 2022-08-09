Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Karayahşi Mahallesi’nde düzenlenen spor panayırı etkinliğinde mevsimlik tarım işçilerinin çocukları doyasıya eğleniyor.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Karayahşi Mahallesi’nde düzenlenen spor panayırı etkinliğinde mevsimlik tarım işçilerinin çocukları doyasıya eğleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla finanse edilen ve Genç Hayat Vakfı’nın uygulama ortağı olduğu "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi" projesi, Salihli’nin Karayahşi Mahallesi’nde yapıldı. Karayahşi Mahallesi’nde tarım işçisi olarak konaklayan ailelerin çocukları, Salihli Gençlik Merkezi Müdürlüğü antrenörleri ve eğitmenleri öncülüğünde sosyal etkinlikler, oyunlar, beceri geliştirme faaliyetleri ile eğlenceli ve öğretici vakit geçirme imkanı buldu.

Çocukların eğitim seviyesinde oluşabilecek eksikliklerin bu projeyle kapatılabildiğini belirten Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi projesi çerçevesinde çocuklarımıza yönelik spor panayırı etkinliği düzenledik. Gençlik merkezimizden gelen antrenör ve eğitmenler eşliğinde çocuklarımız bu etkinlikte hem eğleniyor, güzel ve hoş bir vakit geçiriyor” dedi. Ayaz, etkinliklerin 1 ay devam edeceğini sözlerine ekledi.