MASKİ Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına il genelindeki kurban kesim alanlarındaki mazgallar ve kanallarda temizlik çalışması gerçekleştirerek, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önlemini aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince vatandaşların oluşabilecek olumsuz durumlardan etkilenmemesi için kurban kesim noktalarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince il genelinde mazgalların ve kanalların iç temizliği yapılırken, kireçleme çalışması da yapıldı. Ekipler, kurban kesimlerinde kanallarda taşma meydana gelmemesi için nöbette olacak. MASKİ’nin çalışması ile kesim alanları hijyenik bir ortama kavuşturuldu.

Bayram süresi boyunca ekiplerimiz sahada olacak

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Kurban Bayramı süresince de il genelinde ekiplerin sürekli denetim gerçekleştireceğini, olumsuz bir durum yaşanmaması için kesim noktalarında gereken her türlü çalışmanın yapılacağını belirtti.