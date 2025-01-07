Manisa’da emniyet ekiplerince gerçekleştirilen motosikletlilere yönelik denetimlerde kurallara uymayan 434 araç ve sürücüsüne 1 milyon 706 bin 856 TL idari para cezası uygulandı.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ekipleri tarafından 04-05 Ocak tarihleri arasında günlük ortalama 43 ekip 79 trafik personeli tarafından gerçekleştirilen “Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi”sonucunda; 2 bin 112 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 434 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 706 bin 856 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Yapılan denetimde ayrıca 45 motosikletin trafikten men edildiği açıklandı.

Kaynak: iha