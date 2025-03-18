Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda; kuraklığa dayanıklı, yerli ve milli nohut üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan proje, çiftçilerin büyük ilgisini çekiyor.

2025 yılında hayata geçirilen "Nohut Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" ile Manisa’da belirlenen ilçelerde üreticilere, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen, kuraklığa dayanıklı yerli ve milli Azkan nohut tohumu desteği sağlanarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik artırılıyor. Daha önce yapılan deneme ekimlerinde başarılı sonuçlar alınması, projenin genişletilmesine öncülük etti. Bu kapsamda, Gördes, Selendi, Köprübaşı, Demirci ve Soma ilçelerinde toplam 23 bin 500 kilogram nohut tohumu dağıtımı başlatıldı. Çiftçilerin iklim değişikliğine daha dirençli hale gelmesini sağlayacak bu destek, Manisa’da nohut üretiminin artırılmasına önemli bir katkı sunacak.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuraklığa dayanıklı nohut üretiminin yaygınlaştırılması, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini azaltmada kritik bir rol oynuyor. Bu proje sayesinde çiftçilerimiz hem verimliliklerini artıracak hem de ekonomik kazançlarını güçlendirecek. Manisa tarımını daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmek için projelerimize ve çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

İl müdürlüğü kampüs alanında ilçe müdürlüklerine gönderilmek üzere tohumların teslim alınması programına; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları Mustafa Gündoğar, Serdar Mersinli, Ali Gök, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Ahmet Ertem ile konu sorumlusu teknik personel katıldı.