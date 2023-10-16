Manisa’nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje ardından kaldırıma çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy caddesi ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur Kaplan’ın (32) kullandığı 35 DN 400 plakalı otomobil kavşakta kontrolden çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ardından da karşı şeride geçerek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobili gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Uğur Kaplan’ın olay yerinde öldüğü belirlendi.

Ağır yaralanan yolcular Türker A. (38) ile Tolga G. (46) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.