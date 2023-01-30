Şehzadeler ilçesinde saat 14.00 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timince yapılan istihbari çalışma sonucu ’Kasten Yaralama’ ve ’Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.E. isimli şahıs yakalandı. O.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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