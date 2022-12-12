Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kontrolden çıkan aracın 4 kişiyi ezdiği anlar kameraya yansıdı Kontrolden çıkan aracın 4 kişiyi ezdiği anlar kameraya yansıdı

Şehzadeler ilçesinde 11 Aralık günü saat 19.30 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan C.T. yakalandı. Yakalanan şahıs, bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.