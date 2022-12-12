Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şehzadeler ilçesinde 11 Aralık günü saat 19.30 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan C.T. yakalandı. Yakalanan şahıs, bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.