Edinilen bilgiye göre, alınan istihbari bilgi doğrultusunda çalışma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, ‘bilişim sistemleri, banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D.’yi yakaladı. Gözaltına alınarak Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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