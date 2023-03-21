Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 8 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen ve tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç yaklaşık 4 buçuk aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Turgutlu ilçesinde 8 Kasım 2022 tarihinde E-96 karayolu Turgutlu-İzmir istikametinde meydana gelen trafik kazasında S.S. idaresindeki 09 AHL 269 plakalı tır ile M.S. idaresindeki 45 HD 0606 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Tugay Dinçtürk yaklaşık 4 buçuk aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Dinçtürk’ün ölüm haberi ilçede büyük üzüntüye sebep olurken, cenazesinin bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Turgutlu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. 8 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü S.S. gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmış, otomobilde bulunan ve kazada yaralanan M.S. ile H.Ç. ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdi.

Kazanın geçmişi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 8 Kasım 2022 tarihinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Turgutlu ilçesine bağlı E-96 Kara Yolu Turgutlu-İzmir istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Turgutlu ilçesinden İzmir istikametine gitmekte olan M.S. idaresindeki 45 HD 0606 plakalı otomobil kavşaktan çıkıp İzmir istikametine dönmeye çalışan S.S. idaresindeki 09 AHL 269 plakalı tır ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil içerisinde bulunan Menderes Saltık, H.Ç. ve Tugay Dinçtürk çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan ve durumu iyi olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye sevk edilmişti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün 8 Ekim’de Turgutlu’da düzenlenen Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan Menderes Saltık olduğu öğrenildi.