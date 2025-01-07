Manisa'da açılışa gün sayan ve çevreci teknolojilerle donatılan Malta Katlı Otoparkı’nda elektrik ihtiyacının büyük kısmı güneş enerjisi panellerinden sağlanacak, su ihtiyacı için ise yağmur suyu hasadı yapılacak. Çağın gereklerini karşılayan otoparkta elektrikli araçlara da şarj hizmeti verilecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaşanan otopark ihtiyacına yanıt vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapımı devam eden Malta Katlı Otoparkı’nda hem ihtiyaca yanıt verilecek hem de kaynaklar verimli kullanılacak. Bu kapsamda Malta Katlı Otaparkı’nın çevreci teknolojilerle donatıldığını vurgulayan şantiye kontrol mimarı Selin Coşkun, ''Binamız sadece bir otopark olarak hizmet vermeyecek. Şehrimize yeni hizmet binaları kazandırırken ortaya koyduğumuz bakış açımızı da temsil edecek. Özellikle çevreci teknolojilerin kullanılmasını önemsiyoruz. Hem enerji hem de su kaynağı açısından tasarruf sağlayacak binanın elektrik enerjisi ihtiyacının bir kısmının karşılanması amacıyla çatı katında 28 adet güneş paneli yer alacak. Yağmur suları toplanarak peyzaj sulamalarında kullanılacak” dedi.

Toplam inşaat alanı 10 bin 168 metrekare olduğunu belirten Coşkun, bodrum kat, zemin kat ve üzerindeki 4 kata ilaveten çatı alanında da otopark hizmeti verileceğini, 356 araç kapasitesine sahip olan otoparkta, mevzuatlara uygun olarak oluşturulan 18 araçlık elektrikli araç park yeri ve 19 araçlık engelli park yeri de bulunduğunu belirterek, ayrıca 39 motosiklet için de park alanının mevcut olduğunu söyledi.