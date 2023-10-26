Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından salı ve çarşamba günü gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 271 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan toplam 490 motosiklet sürücüsüne 792 bin 30 TL para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 24-25 Ekim 2023 34 ekip ve 59 personel ile gerçekleştirilen ’Motosiklet motorlu bisiklet denetimi’ sonucunda, 1.615 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 271 motosiklet sürücüne kask takmamak maddesinden 219 sürücüye de diğer kusurlardan olmak üzere toplam 490 motosiklet sürücüsüne 792 bin 30 TL idari para cezası uygulanırken, 69 motosiklet de trafikten men edildi.