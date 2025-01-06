Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun Gördes Çayına uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Gördes karayolu Hacıhıdır Mahallesi Gördes Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şükrü Karakaş (39) yönetimindeki 45 SB 5073 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gördes Çayına uçtu. Kazada kamyon sürücü ile yolcu konumundaki Ali Akbaş (39) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.