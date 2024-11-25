Manisa Valiliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ‘Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim” sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Valiliği, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam eden yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’nda halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

El boyama etkinliği büyük ilgi gördü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’na yerleştirilen pano, düzenlenen el boyama etkinliği ile rengarenk hale getirildi. Bu etkinlikle kadına yönelik şiddetle mücadelede dayanışma mesajı vermek amaçlandı. Vatandaşlara, etkinlik sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından pilav ikram edildi.

Etkinliklerde, Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Esra Durukan ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

"Kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorun"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli’ düzenlendi. Panelde, kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutları ele alındı. Uzman konuşmacılar, güncel veriler ve örneklerle katılımcıları bilgilendirdi.

Panelde, kadına yönelik şiddetin sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğu vurgulandı. Ayrıca, şiddete karşı mücadelede bireysel ve toplumsal sorumlulukların önemi üzerinde duruldu.